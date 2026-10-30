San Miguel: La Policía secuestró siete computadoras y tres teléfonos celulares de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó en
un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Salta e Hipólito Yrigoyen,
en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento y secuestro dispuesta por
el Juzgado de Garantías interviniente de Santa Rosa.
Durante el registro, los
uniformados realizaron la búsqueda de dispositivos de almacenamiento de datos y
equipos de comunicación de interés para la investigación, obteniendo resultado
positivo con el secuestro preventivo de tres teléfonos celulares -marca
Motorola- y siete computadoras.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se continúan con las diligencias correspondientes para determinar su posible vinculación con la causa.