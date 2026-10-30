viernes, 30 de octubre de 2026

San Miguel: La Policía secuestró siete computadoras y tres teléfonos celulares de dudosa procedencia

En la jornada de hoy 30-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Miguel, en el marco de una investigación judicial, en colaboración de la unidad fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento en una vivienda de esa localidad, logrando secuestrar diversos dispositivos electrónicos que estarían presuntamente relacionados con la causa investigada.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Salta e Hipólito Yrigoyen, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento y secuestro dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente de Santa Rosa.

Durante el registro, los uniformados realizaron la búsqueda de dispositivos de almacenamiento de datos y equipos de comunicación de interés para la investigación, obteniendo resultado positivo con el secuestro preventivo de tres teléfonos celulares -marca Motorola- y siete computadoras.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se continúan con las diligencias correspondientes para determinar su posible vinculación con la causa.