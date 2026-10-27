San Roque: En pocas horas la Policía recuperó una moto robada, hay un menor demorado

Según la información obtenida,
alrededor de las 16:00 horas, los efectivos tomaron conocimiento de la
sustracción de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.-, la cual se hallaba
estacionada en el interior de un domicilio ubicado por calle Santiago Baibiene
de esa localidad, ante lo cual, de manera inmediata se iniciaron amplios
rastrillajes por la zona.
En este contexto, cerca de las
19:00 horas, los efectivos observaron a un joven a bordo de una motocicleta con
similares características a la sustraída, por lo que procedieron a su
identificación, siendo menor de edad, quien no supo justificar la procedencia
del rodado, el cual, tras las averiguaciones correspondientes, resulto ser el
sustraído anteriormente.
Al respecto, la motocicleta
recuperada junto al menor, fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.