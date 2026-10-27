martes, 27 de octubre de 2026

San Roque: En pocas horas la Policía recuperó una moto robada, hay un menor demorado

En la jornada del domingo 25-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Roque junto a sus pares de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa localidad, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta sustraída momentos antes.

Según la información obtenida, alrededor de las 16:00 horas, los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.-, la cual se hallaba estacionada en el interior de un domicilio ubicado por calle Santiago Baibiene de esa localidad, ante lo cual, de manera inmediata se iniciaron amplios rastrillajes por la zona.

En este contexto, cerca de las 19:00 horas, los efectivos observaron a un joven a bordo de una motocicleta con similares características a la sustraída, por lo que procedieron a su identificación, siendo menor de edad, quien no supo justificar la procedencia del rodado, el cual, tras las averiguaciones correspondientes, resulto ser el sustraído anteriormente.

Al respecto, la motocicleta recuperada junto al menor, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.          