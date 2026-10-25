Santa Ana: En tareas de prevención demoran a tres hombres por merodeo

En la tarde de ayer 24-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Ana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres hombres que se encontraban merodeando sin poder justificar su accionar.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 19:00 horas, cuando el personal se hallaba en inmediaciones
del Barrio Iturriaga de la citada localidad, donde observaron a personas
deambulando por el lugar, por lo que al proceder a su identificación resultaron
ser tres hombres -dos de 25 y 34 años de edad-, quienes, además no contaban con
ninguna documentación que acredite su identidad, por lo que fueron demorados.
Al respecto, las personas fueron trasladadas a la citada comisaria, donde se continuaron con los tramites de rigor.