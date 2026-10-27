martes, 27 de octubre de 2026

Santa Lucía: Motociclista grave tras chocar contra una camioneta

En horas del mediodía de ayer 26-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Lucia, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre la intersección de las Rutas Provinciales Nº 19 y 38º, en el cual, un hombre resultó lesionado gravemente.

Según la información inicial obtenida, alrededor de las 13:00 horas, por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado una camioneta -marca Toyota Hilux- conducido por un hombre mayor de edad y una motocicleta -marca Yamaha YBR- guiada por un joven de 25 años de edad, resultando este último auxiliado y trasladado al hospital de Goya, donde determinaron que presenta lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.