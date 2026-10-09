Santa Rosa: Demoraron a un hombre y recuperaron elementos robados de una panadería

En horas de la mañana de hoy 09-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Rosa intervinieron en un supuesto hecho delictivo ocurrido en una panadería de esa localidad, del cual tomaron conocimiento, alrededor de las 07:00 horas.
A partir de las averiguaciones
realizadas y del análisis de un video difundido por empleados del comercio, el
personal policial logró identificar al presunto autor, un hombre -mayor de
edad- y recuperar lo denunciado como sustraído.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponde.