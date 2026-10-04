domingo, 4 de octubre de 2026

Santa Rosa: La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos, hay dos demorados

En la jornada de ayer 03-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Rosa, en el marco de un hecho delictivo que se investiga, tras un rápido y eficaz accionar, recuperaron varios elementos denunciados como sustraídos y aprehendieron a dos personas.

Luego de haber tomado conocimiento del ilícito ocurrido en una vivienda del barrio jardín de la citada localidad, los efectivos realizaron amplias labores investigativas que posibilitaron hallar y recuperar tres pares de zapatillas -marca Adidas y Saucony-, y una máquina soldadora, los cuales fueron denunciados como sustraídos, además, aprehendieron a dos hombres de 30 y 31 años de edad, sindicados como presuntos autores del hecho.

Al respecto, los aprehendidos junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.