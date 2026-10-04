Santa Rosa: La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos, hay dos demorados

En la jornada de ayer 03-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Rosa, en el marco de un hecho delictivo que se investiga, tras un rápido y eficaz accionar, recuperaron varios elementos denunciados como sustraídos y aprehendieron a dos personas.
Luego de haber tomado
conocimiento del ilícito ocurrido en una vivienda del barrio jardín de la
citada localidad, los efectivos realizaron amplias labores investigativas que
posibilitaron hallar y recuperar tres pares de zapatillas -marca Adidas y
Saucony-, y una máquina soldadora, los cuales fueron denunciados como
sustraídos, además, aprehendieron a dos hombres de 30 y 31 años de edad,
sindicados como presuntos autores del hecho.
Al respecto, los aprehendidos
junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados
a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.