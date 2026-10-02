Santa Rosa: La Policía secuestró una motocicleta con la numeración del motor adulterada

En horas de la mañana de ayer, efectivos policiales de la Comisaría distrito Santa Rosa, durante recorridas de prevención sobre Ruta Nacional N° 118, km 62,700, procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta cuyo conductor no pudo acreditar su propiedad.
Tras el traslado del rodado a la
dependencia policial, se constató que presentaba la numeración del motor limada
y sin identificación visible, por lo que, conforme a las directivas de la
Fiscalía en turno, se iniciaron actuaciones de oficio por supuesta falsificación
de número de objeto registrable.
Se trata de una motocicleta
-marca Zanella, el motor -marca Honda- y cuadro -marca Zanella-, quedando el
rodado a disposición de la autoridad judicial interviniente.