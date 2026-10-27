martes, 27 de octubre de 2026

Santo Tomé: Demoran a dos hombres y secuestran un bolsón con ladrillos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 26-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Santo Tome, realizando recorridas en prevención de ilícitos, aprehendieron a dos personas y secuestraron un bolsón de ladrillos para construcción, presumiblemente de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó en el ámbito de la citada jurisdicción, donde los efectivos sorprendieron e identificaron a dos hombres – alias Bebo de 29 y el segundo de 28 años de edad-, quienes se encontraban llevando a rastras un bolsón de lona que contenía 25 ladrillos cerámicos, los cuales no supieron justificar su procedencia, procediendo al secuestro de los mismos.

Al respecto, los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.