Santo Tomé: Demoran a dos hombres y secuestran un bolsón con ladrillos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 26-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Santo Tome, realizando recorridas en prevención de ilícitos, aprehendieron a dos personas y secuestraron un bolsón de ladrillos para construcción, presumiblemente de dudosa procedencia.
El procedimiento se concretó en
el ámbito de la citada jurisdicción, donde los efectivos sorprendieron e
identificaron a dos hombres – alias Bebo de 29 y el segundo de 28 años de
edad-, quienes se encontraban llevando a rastras un bolsón de lona que contenía
25 ladrillos cerámicos, los cuales no supieron justificar su procedencia,
procediendo al secuestro de los mismos.
Al respecto, los aprehendidos
junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en
turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.