domingo, 4 de octubre de 2026

Santo Tomé: La Policía de Corrientes realizó cambios en la Unidad Regional Vº

Ante la investigación judicial por delitos contra la propiedad ocurridos recientemente en la ciudad de Santo Tomé, y frente a elementos que motivaron a investigar la vinculación de personal policial, la Jefatura de Policía de Corrientes, adoptó medidas inmediatas.

En la tarde de ayer 03-10-26, el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval acompañado del Director General de Coordinación e Interior, Comisario General Héctor Daniel Gauna, en las instalaciones de la Unidad Regional Vº Santo Tome, tras la lectura de las correspondientes resoluciones, pusieron en funciones a nuevos titulares, tomando posesión del cargo de Director de Unidad Regional Vº Santo Tome el Comisario Mayor Juan Marcelo Acuña y como jefe de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tome, la Comisario Inspector Laura Liliana Ines Echavarria.

En este contexto, se dispuso el apartamiento preventivo de cuatro efectivos policiales, mientras se avanzan en las diligencias para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades que correspondan, la Dirección General de Asuntos Internos lleva adelante las actuaciones administrativas pertinentes.

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía mantienen una posición firme: no se tolerará ninguna conducta que se aparte de la ley ni de los principios y obligaciones que rigen la función policial.

La Policía de Corrientes garantiza plena colaboración con la Justicia, transparencia en las actuaciones y firmeza institucional hasta el total esclarecimiento del hecho.