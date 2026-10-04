Santo Tomé: La Policía de Corrientes realizó cambios en la Unidad Regional Vº

En la tarde de ayer 03-10-26, el
Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval acompañado del
Director General de Coordinación e Interior, Comisario General Héctor Daniel
Gauna, en las instalaciones de la Unidad Regional Vº Santo Tome, tras la
lectura de las correspondientes resoluciones, pusieron en funciones a nuevos
titulares, tomando posesión del cargo de Director de Unidad Regional Vº Santo
Tome el Comisario Mayor Juan Marcelo Acuña y como jefe de la Comisaria Distrito
Primera de Santo Tome, la Comisario Inspector Laura Liliana Ines Echavarria.
En este contexto, se dispuso el
apartamiento preventivo de cuatro efectivos policiales, mientras se avanzan en
las diligencias para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades que
correspondan, la Dirección General de Asuntos Internos lleva adelante las
actuaciones administrativas pertinentes.
El Ministerio de Seguridad y la
Jefatura de Policía mantienen una posición firme: no se tolerará ninguna
conducta que se aparte de la ley ni de los principios y obligaciones que rigen
la función policial.
La Policía de Corrientes garantiza plena colaboración con la Justicia, transparencia en las actuaciones y firmeza institucional hasta el total esclarecimiento del hecho.