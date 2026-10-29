Santo Tomé: Secuestran un camión que transportaba ganado irregularmente

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, en circunstancias que se encontraban realizando tareas de control vehicular en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 40, secuestraron ganado vacuno que no contaban con las documentaciones correspondientes para su traslado.
El procedimiento fue concretado
por los citados efectivos cuando detuvieron la marcha de un camión que
transportaba 60 animales vacunos y al solicitar las documentaciones, se constató
que presentaba irregularidades, por lo que, conforme al Código de Faltas, se
iniciaron las correspondientes actuaciones.
Posteriormente, lo secuestrado
fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con las diligencias
de rigor.