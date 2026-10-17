Santo Tomé: Una mujer murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 14

Según la información inicial
obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Ford
modelo Ranger-, conducida por un hombre mayor de edad -apellido Soto-, y un
automóvil -marca Toyota modelo Corolla-, en el que se desplazaban dos hombres y
dos mujeres -todos mayores de edad-.
A consecuencia del hecho, los
ocupantes de ambos vehículos fueron auxiliados y trasladados al hospital local
para recibir atención médica, donde momentos más tarde lamentablemente se
produjo el deceso de una mujer de apellido Dos Santos de 56 años de edad,
mientras que las demás personas permanecen internadas debido a las lesiones
sufridas.
Al respecto, en el lugar se realizaron las pericias correspondientes, contando con la colaboración los Bomberos de Santo Tomé, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias y los trámites de rigor con intervención de la autoridad fiscal en turno.