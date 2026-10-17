sábado, 17 de octubre de 2026

Santo Tomé: Una mujer murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 14

En horas de la mañana de hoy 17-10-26, pasadas las 07:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Santo Tome tomaron conocimiento de un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional Nº14 a la altura del kilómetro 694 aproximadamente, donde, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, una mujer perdió la vida.

Según la información inicial obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Ford modelo Ranger-, conducida por un hombre mayor de edad -apellido Soto-, y un automóvil -marca Toyota modelo Corolla-, en el que se desplazaban dos hombres y dos mujeres -todos mayores de edad-.

A consecuencia del hecho, los ocupantes de ambos vehículos fueron auxiliados y trasladados al hospital local para recibir atención médica, donde momentos más tarde lamentablemente se produjo el deceso de una mujer de apellido Dos Santos de 56 años de edad, mientras que las demás personas permanecen internadas debido a las lesiones sufridas.

Al respecto, en el lugar se realizaron las pericias correspondientes, contando con la colaboración los Bomberos de Santo Tomé, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias y los trámites de rigor con intervención de la autoridad fiscal en turno.