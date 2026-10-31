Se dictó un taller de abordaje sobre detección temprana de diversos delitos

ESCUELA ESPECIAL HELLEN KELLER
De la misma participaron los
diversos directivos, docentes y el equipo técnico del citado establecimiento,
en donde se abordaron diversas normativas como ser Ley de Violencia Familiar,
Ley Micaela, Ley Lucio, Código de procedimiento de Familia de Corrientes,
además de consultas relacionadas a leyes afines que podrían vincularse o
conocerse dentro del ámbito escolar y la forma en que los docentes lo pueden
abordar en caso de estar ante este tipo de situaciones complejas, tratando
temas actuales.
El equipo estuvo conformado por
el Comisario Inspector Lic. Ariel Romero, la Subcomisario Dra. Lucrecia Oviedo,
la subcomisario Elsa Rodríguez, Oficial Auxiliar González Micaela, la oficial
Auxiliar Emilce Barrios, la oficial Ayudante Yamila Fernández y la Suboficial
Principal Prof. Rosario Ocampo.
Quienes además realizaron un
intercambio de ideas en base a situaciones cotidianas y de esa manera poder dar
una respuesta más inmediata antes casos en que los integrantes de la comunidad
educativa les toquen interactuar.