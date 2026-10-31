sábado, 31 de octubre de 2026

Se dictó un taller de abordaje sobre detección temprana de diversos delitos

ESCUELA ESPECIAL HELLEN KELLER

En la jornada de ayer viernes 30 de Octubre, en las instalaciones de la Escuela Especial N° 9 “Helen Keller”, integrantes con diferentes especialidades de la policía de Corrientes, dieron una charla taller sobre la detección temprana y la actuación oportuna y protección integral de Derechos.

De la misma participaron los diversos directivos, docentes y el equipo técnico del citado establecimiento, en donde se abordaron diversas normativas como ser Ley de Violencia Familiar, Ley Micaela, Ley Lucio, Código de procedimiento de Familia de Corrientes, además de consultas relacionadas a leyes afines que podrían vincularse o conocerse dentro del ámbito escolar y la forma en que los docentes lo pueden abordar en caso de estar ante este tipo de situaciones complejas, tratando temas actuales.

El equipo estuvo conformado por el Comisario Inspector Lic. Ariel Romero, la Subcomisario Dra. Lucrecia Oviedo, la subcomisario Elsa Rodríguez, Oficial Auxiliar González Micaela, la oficial Auxiliar Emilce Barrios, la oficial Ayudante Yamila Fernández y la Suboficial Principal Prof. Rosario Ocampo.

Quienes además realizaron un intercambio de ideas en base a situaciones cotidianas y de esa manera poder dar una respuesta más inmediata antes casos en que los integrantes de la comunidad educativa les toquen interactuar.