Conductor alcoholizado escapó de un choque y terminó preso

La Policía Rural de Capital circulaba por avenida Maipú, cerca del cruce con la Ruta Nacional 12, cuando encontró a dos personas tiradas sobre el asfalto junto a una motocicleta. Los heridos contaron que una camioneta roja los había chocado y que su conductor se había ido del lugar, por lo que mientras unos efectivos se quedaron asistiendo a las víctimas, otros salieron inmediatamente detrás del vehículo.
La Toyota Hilux fue alcanzada a la altura del 7500 de avenida Maipú. Su conductor, Luciano Alfredo Billalba, fue identificado y sometido a un test de alcoholemia que dio 2,62 g/l. Mientras tanto, los ocupantes de la moto, Eduardo Gastón Alfonzo y Lara Anyelen Turrella, fueron trasladados por el 107 para recibir atención médica.
La Comisaría Vigésima quedó a cargo de la causa y tanto la camioneta como su conductor fueron puestos a disposición de esa dependencia. Lo que empezó como una fuga después de un choque terminó pocos minutos después, cuando la Policía Rural logró alcanzarlo.