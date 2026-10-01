jueves, 1 de octubre de 2026

En tareas de prevención secuestraron una escopeta semiautomática sin documentaciones

Efectivos Policiales de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, realizando operativos de control vehicular sobre Ruta Provincial Nº 46, secuestraron una escopeta semiautomática -calibre 12-.

El procedimiento se concretó, momentos en que los funcionarios realizaban tareas de control vehicular, donde identificaron a un hombre -mayor de edad- que transitaba en una motocicleta -honda tornado- transportando una escopeta semiautomática calibre 12, sin las documentaciones correspondientes.

Al respecto, por disposición de la unidad fiscal en turno, el armamento fue secuestrado y trasladado a la dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.

 