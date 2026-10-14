miércoles, 14 de octubre de 2026

Sistema integral de seguridad 911, monitoreo las 24 horas, respuesta inmediata y apoyo clave para esclarecer hechos delictivos

El trabajo permanente del Sistema Integral de Seguridad 911 constituye una herramienta fundamental para la prevención del delito, la rápida respuesta policial y el esclarecimiento de hechos en la ciudad de Corrientes y otras localidades. A través del monitoreo las 24 horas, la videovigilancia y coordinación operativa con las distintas comisarías y unidades especiales, se logra detectar situaciones sospechosas, emitir alertas oportunas y orientar la intervención de los efectivos en el terreno.

La articulación entre los operadores del centro de monitoreo y el personal policial permite actuar con mayor rapidez ante posibles ilícitos, individualizar a presuntos autores, recuperar elementos sustraídos y, en determinadas circunstancias, evitar que situaciones de riesgo tengan consecuencias mayores. Esta labor conjunta resulta clave tanto para la prevención como para el seguimiento de hechos que requieren una respuesta inmediata.

Entre los procedimientos recientes en los que la intervención del sistema resultó relevante, se destacan:

- Avenida La Paz y calle Honduras: a partir de una alerta sobre una persona que intentaba sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado, se coordinó la intervención policial que permitió individualizar y aprehender al sospechoso, además de recuperar lo sustraído.

- San Juan y avenida 3 de Abril: el sistema alertó sobre un sujeto que trasladaba una motocicleta arrastrándola por la vía pública. Tras el seguimiento y la coordinación con los efectivos desplegados, fue localizado y aprehendido, y se procedió al secuestro del rodado.

- Puente General Belgrano: mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad y el trabajo coordinado con Gendarmería Nacional, se intervino ante una situación de riesgo en la que una persona habría intentado atentar contra su vida. La rápida actuación permitió brindarle asistencia y evitar un desenlace trágico.

- Padre Borgatti y Moreno: la alerta sobre un hombre que merodeaba la zona, observando domicilios y vehículos estacionados, motivó la intervención policial que culminó con su demora para las verificaciones correspondientes.

Estos procedimientos reflejan la importancia de contar con un sistema de vigilancia activo y una comunicación fluida entre el monitoreo y las unidades operativas. La tecnología, sumada a la preparación y capacidad de respuesta del personal policial, permite optimizar los recursos, acortar los tiempos de intervención y fortalecer las acciones de seguridad.

El Sistema Integral de Seguridad 911 trabaja las 24 horas, todos los días, como un enlace estratégico entre la prevención, la respuesta policial y la investigación, al servicio de la seguridad y la tranquilidad de los correntinos.