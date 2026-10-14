Sistema integral de seguridad 911, monitoreo las 24 horas, respuesta inmediata y apoyo clave para esclarecer hechos delictivos

La articulación entre los
operadores del centro de monitoreo y el personal policial permite actuar con
mayor rapidez ante posibles ilícitos, individualizar a presuntos autores,
recuperar elementos sustraídos y, en determinadas circunstancias, evitar que situaciones
de riesgo tengan consecuencias mayores. Esta labor conjunta resulta clave tanto
para la prevención como para el seguimiento de hechos que requieren una
respuesta inmediata.
Entre los procedimientos
recientes en los que la intervención del sistema resultó relevante, se
destacan:
- Avenida La Paz y calle
Honduras: a partir de una alerta sobre una persona que intentaba sustraer
elementos del interior de un vehículo estacionado, se coordinó la intervención
policial que permitió individualizar y aprehender al sospechoso, además de recuperar
lo sustraído.
- San Juan y avenida 3 de Abril:
el sistema alertó sobre un sujeto que trasladaba una motocicleta arrastrándola
por la vía pública. Tras el seguimiento y la coordinación con los efectivos
desplegados, fue localizado y aprehendido, y se procedió al secuestro del
rodado.
- Puente General Belgrano:
mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad y el trabajo coordinado con
Gendarmería Nacional, se intervino ante una situación de riesgo en la que una
persona habría intentado atentar contra su vida. La rápida actuación permitió
brindarle asistencia y evitar un desenlace trágico.
- Padre Borgatti y Moreno: la
alerta sobre un hombre que merodeaba la zona, observando domicilios y vehículos
estacionados, motivó la intervención policial que culminó con su demora para
las verificaciones correspondientes.
Estos procedimientos reflejan la
importancia de contar con un sistema de vigilancia activo y una comunicación
fluida entre el monitoreo y las unidades operativas. La tecnología, sumada a la
preparación y capacidad de respuesta del personal policial, permite optimizar
los recursos, acortar los tiempos de intervención y fortalecer las acciones de
seguridad.
El Sistema Integral de Seguridad 911 trabaja las 24 horas, todos los días, como un enlace estratégico entre la prevención, la respuesta policial y la investigación, al servicio de la seguridad y la tranquilidad de los correntinos.