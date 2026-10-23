Tras allanamiento demoran a tres personas: Secuestran 170 dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo

Las diversas tareas
investigativas posibilito a los policías el diligenciamiento de una orden de
allanamiento, en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Verona y
Sánchez de Bustamante del barrio San Marcelo, donde procedieron al secuestraron
170 dosis de una sustancia blanquecina, la cual, tras ser sometida al
correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para cocaína.
Además, incautaron tres teléfonos celulares y la suma de $636.650 en efectivo.
En este contexto, tres personas fueron demoradas y se procedió al secuestro de los elementos mencionados, quedando estos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se continuaron las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Nacional Nº23.737.