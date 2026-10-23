viernes, 23 de octubre de 2026

Tras allanamiento demoran a tres personas: Secuestran 170 dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo

En la jornada de ayer 22-10-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una causa que se encuentra en trámite, tras el diligenciamiento de una orden de allanamiento, demoraron a tres personas y secuestraron 170 dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo. 

Las diversas tareas investigativas posibilito a los policías el diligenciamiento de una orden de allanamiento, en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Verona y Sánchez de Bustamante del barrio San Marcelo, donde procedieron al secuestraron 170 dosis de una sustancia blanquecina, la cual, tras ser sometida al correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para cocaína. Además, incautaron tres teléfonos celulares y la suma de $636.650 en efectivo.

En este contexto, tres personas fueron demoradas y se procedió al secuestro de los elementos mencionados, quedando estos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se continuaron las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Nacional Nº23.737.