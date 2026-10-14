Tras allanamiento demoran a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En la mañana de ayer 13-10-26, efectivos de la Comisaría Tercera Urbana, en el marco de una investigación por un hecho delictivo con la colaboración de la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, lograron la aprehensión del presunto autor del hecho.
El procedimiento se llevó a cabo
de forma conjunta con personal del Destacamento San Marcos, en un domicilio
ubicado por calle Colombia al 1200 de la ciudad, donde se procedió a la
aprehensión de un hombre -mayor de edad-, y además el secuestro de prendas de
vestir que serían de interés para la investigación.
El aprehendido junto a lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes.