Tras allanamiento secuestran elementos por presunta pornografía infantil en Curuzú Cuatiá

En la antevíspera, efectivos policiales de la División de investigaciones -D.I.C.- de Curuzú Cuatiá en colaboración de la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante una orden de allanamiento en el barrio Victoria de esa ciudad, en el marco de una investigación por un supuesto hecho de pornografía infantil.
El procedimiento fue realizado en
cumplimiento de una orden de allanamiento y secuestro solicitada por la fiscal
interviniente. Durante el registro, los investigadores secuestraron teléfonos
celulares, computadoras, una notebook, pendrives y dispositivos de
almacenamiento de memoria, elementos que resultarían de interés para la causa.
Las cosas secuestradas fueron
puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se
prosigue con los tramites de rigor que corresponden.