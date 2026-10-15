Tras allanamiento secuestran dispositivos electrónicos vinculados a una causa que se investiga

En la tarde de ayer 14-10-26, efectivos policiales de la Dirección trata, búsqueda y captura de personas de la Policía de Corrientes, diligenciaron una orden de allanamiento por una causa que se investiga, logrando el secuestro de varios dispositivos electrónicos.
El procedimiento, se realizó en
inmediaciones de la Calle Valentín Alsina en el Bº San Roque de nuestra Ciudad,
donde el personal policial dando cumplimiento al mandato judicial procedieron
al secuestro preventivos de; cinco teléfonos celulares de distintas marcas y
modelos y una Tablet -marca Acer-.
Los dispositivos secuestrados
fueron puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente y traslados
a la dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.