sábado, 3 de octubre de 2026

Tras dos allanamientos la Policía secuestró más de 2 millones de pesos, cocaína, marihuana y una escopeta

Ayer, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado con la colaboración de la División P.A.R., diligenciaron dos órdenes de allanamientos por narcomenudeo, donde secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, armas de fuego, celulares, entre otras.

Los mandatos judiciales fueron simultáneamente diligenciados, en una vivienda ubicada en el Barrio San Antonio por calle Las Cuevas, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de dosis de cocaína y sustancia de origen vegetal -marihuana-, dinero en efectivo y un celular, además, dos personas -una mujer y un hombre- fueron identificadas, presuntamente vinculadas al hecho.

De igual forma, en un inmueble del Barrio Esperanza ubicado por calle Lifschitz, hallaron 39 dosis de cocaína, un posnet, tres celulares, un DVR, una escopeta -calibre .36-, dos cartuchos y $2.000.000 en efectivo, también dos personas fueron identificadas y puestas a disposición de la justicia.

Al respecto, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.