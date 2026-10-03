Tras dos allanamientos la Policía secuestró más de 2 millones de pesos, cocaína, marihuana y una escopeta

Los mandatos judiciales fueron
simultáneamente diligenciados, en una vivienda ubicada en el Barrio San Antonio
por calle Las Cuevas, donde bajo las formalidades legales procedieron al
secuestro de dosis de cocaína y sustancia de origen vegetal -marihuana-, dinero
en efectivo y un celular, además, dos personas -una mujer y un hombre- fueron
identificadas, presuntamente vinculadas al hecho.
De igual forma, en un inmueble
del Barrio Esperanza ubicado por calle Lifschitz, hallaron 39 dosis de cocaína,
un posnet, tres celulares, un DVR, una escopeta -calibre .36-, dos cartuchos y
$2.000.000 en efectivo, también dos personas fueron identificadas y puestas a
disposición de la justicia.
Al respecto, lo secuestrado fue
trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias
correspondientes.