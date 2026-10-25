Tras un exitoso operativo policial llegó a Itatí la XXI° Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial

Con mucha fe y devoción, la 21° Peregrinación de la Familia Penitenciaria arribó alrededor de las 15 horas nuestra localidad, cumpliendo un año más de esta hermosa tradición que ya lleva más de dos décadas de historia.
Tras partir ayer desde la capital provincial, ingresaron por Ramada Paso y el camino del atajo hasta llegar a la Av. 25 de Mayo. A metros de la Basílica, fueron recibidos por la banda de música del Servicio Penitenciario Provincial al compás de la Marcha de San Lorenzo.
En el atrio, la imagen peregrina de la Virgen de Itatí, junto a autoridades, capellanes y el rector del santuario, el padre Claudio Muñoz —quien los bendijo con agua bendita—, aguardaba para darles la cálida bienvenida.
Tras entonar el Himno Nacional, los peregrinos ingresaron al templo para participar de la Santa Misa en honor a nuestra Madre.
Cabe señalar que el operativo policial fue todo un éxito y los peregrinos arribaron sin inconvenientes.
Fuente: Noticias Itateñas