Tras un llamado al 911 demoran a un hombre y secuestran marihuana

Al localizarlo, los uniformados
procedieron a su identificación y, durante el procedimiento, el hombre exhibió
una riñonera que contenía varios envoltorios de papel madera. Además, manifestó
contar con una credencial y ser cultivador solidario.
Posteriormente, en la Comisaría
Tercera y con la intervención de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas,
se realizó el correspondiente test orientativo sobre la sustancia hallada, que
arrojó resultado positivo para marihuana.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la Fiscalía interviniente, quien dispuso el inicio de
actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, en cuanto al
hombre demorado, quedo supeditado a la causa.