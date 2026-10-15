jueves, 15 de octubre de 2026

Tras un llamado al 911 demoran a un hombre y secuestran marihuana

En horas de la noche de ayer 14-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 -GRIM III-, en el marco de tareas preventivas, demoraron a un hombre de 27 años en inmediaciones de las calles Bolívar y Uruguay, en la ciudad de Corrientes, luego de recibir una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una persona que presuntamente estaría comercializando estupefacientes en la zona.

Al localizarlo, los uniformados procedieron a su identificación y, durante el procedimiento, el hombre exhibió una riñonera que contenía varios envoltorios de papel madera. Además, manifestó contar con una credencial y ser cultivador solidario.

Posteriormente, en la Comisaría Tercera y con la intervención de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, se realizó el correspondiente test orientativo sobre la sustancia hallada, que arrojó resultado positivo para marihuana.

De todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía interviniente, quien dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, en cuanto al hombre demorado, quedo supeditado a la causa.