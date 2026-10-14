miércoles, 14 de octubre de 2026

Tras un llamado al 911 la Policía detuvo a un sujeto y recuperó elementos robados de una escuela

En la mañana del lunes 12-10-26, el monitoreo del Sistema Integral de Seguridad 911 permitió detectar a un joven dentro de las instalaciones del colegio Fray José de la Quintana, de esta ciudad, donde estaría sustrayendo caños de equipos de aire acondicionado.

Tras la alerta, efectivos policiales acudieron rápidamente al establecimiento y lograron demorar al presunto autor -menor de edad-, además de secuestrar los elementos que habrían sido sustraídos.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición del fiscal interviniente, y posteriormente fue entregado a sus progenitores, conforme a las diligencias correspondientes, en tanto, en la dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor del caso.