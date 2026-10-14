Tras un llamado al 911 la Policía detuvo a un sujeto y recuperó elementos robados de una escuela

En la mañana del lunes 12-10-26, el monitoreo del Sistema Integral de Seguridad 911 permitió detectar a un joven dentro de las instalaciones del colegio Fray José de la Quintana, de esta ciudad, donde estaría sustrayendo caños de equipos de aire acondicionado.
Tras la alerta, efectivos
policiales acudieron rápidamente al establecimiento y lograron demorar al
presunto autor -menor de edad-, además de secuestrar los elementos que habrían
sido sustraídos.
El demorado junto a lo recuperado
fueron puestos a disposición del fiscal interviniente, y posteriormente fue
entregado a sus progenitores, conforme a las diligencias correspondientes, en
tanto, en la dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor del
caso.