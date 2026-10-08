Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada en General Paz

Ayer 07-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito General Paz tomaron conocimiento de la sustracción de una bicicleta, que había sido dejada en inmediaciones de la plaza Manuel Belgrano.
A partir de tomar conocimiento
del hecho, los efectivos iniciaron rápidamente tareas investigativas que
permitieron localizar el rodado -marca logan rodado 29-, el cual se encontraba
en poder de un comerciante que desarrolla actividades en el mencionado espacio
público. Ante la presencia policial, hizo entrega voluntaria de la bicicleta.
De todo ello se puso en
conocimiento de la Fiscalía en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones
por el supuesto delito de hurto, y, posteriormente, la restitución del rodado a
su propietaria, continuándose con las diligencias correspondientes.