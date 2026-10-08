Tras una ardua investigación la Policía recuperó elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria 7ma. Urbana, en el marco de un -supuesto robo- que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras una rápida y efectiva labor investigativa, recuperaron una bicicleta y un teléfono celular, además, demoraron al presunto autor del hecho.
Cabe señalar que el hecho habría
ocurrido sobre Avenida Ibera entre calles El Maestro y Bonastre, cuando un
hombre de 51 años de edad -chofer de colectivo- se dirigía a cumplir su jornada
laboral, fue interceptado y agredido, resultando víctima de la sustracción de
una bicicleta – tipo Mountan Bike- y un teléfono celular – marca Motorola G15-.
Al respecto, las tareas de
investigación realizadas permitieron esclarecer el hecho, logrando recuperar lo
sustraído y demorar al presunto autor, lo cual, fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.