jueves, 8 de octubre de 2026

Tras una ardua investigación la Policía recuperó elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria 7ma. Urbana, en el marco de un -supuesto robo- que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras una rápida y efectiva labor investigativa, recuperaron una bicicleta y un teléfono celular, además, demoraron al presunto autor del hecho.

Cabe señalar que el hecho habría ocurrido sobre Avenida Ibera entre calles El Maestro y Bonastre, cuando un hombre de 51 años de edad -chofer de colectivo- se dirigía a cumplir su jornada laboral, fue interceptado y agredido, resultando víctima de la sustracción de una bicicleta – tipo Mountan Bike- y un teléfono celular – marca Motorola G15-.

Al respecto, las tareas de investigación realizadas permitieron esclarecer el hecho, logrando recuperar lo sustraído y demorar al presunto autor, lo cual, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.