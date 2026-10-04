domingo, 4 de octubre de 2026

Trasladaban tres caballos sin las documentaciones correspondientes y fueron demorados por la Policía

SAN LUIS DEL PALMAR 
Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, realizando sus labores de prevención, secuestraron una camioneta y tres equinos sin la respectiva documentación.

El procedimiento fue realizado cuando los efectivos se encontraban de recorridas y sobre Ruta Provincial Nº 5 kilómetro 23 aproximadamente, interceptaron a una camioneta -marca Volkswagen Amarok- guiada por un joven de 23 años de edad, el cual llevaba en un tráiler tres caballos, sin la guía de trasladado correspondiente, además, tampoco supo acreditar la propiedad del rodado, por lo que se procedió al secuestro del tráiler, la camioneta y los animales.   

Posteriormente, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con las diligencias de rigor, iniciando las actuaciones contravencionales al respecto.