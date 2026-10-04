Trasladaban tres caballos sin las documentaciones correspondientes y fueron demorados por la Policía

SAN LUIS DEL PALMAR
Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, realizando sus labores de prevención, secuestraron una camioneta y tres equinos sin la respectiva documentación.
El procedimiento fue realizado
cuando los efectivos se encontraban de recorridas y sobre Ruta Provincial Nº 5
kilómetro 23 aproximadamente, interceptaron a una camioneta -marca Volkswagen
Amarok- guiada por un joven de 23 años de edad, el cual llevaba en un tráiler
tres caballos, sin la guía de trasladado correspondiente, además, tampoco supo
acreditar la propiedad del rodado, por lo que se procedió al secuestro del
tráiler, la camioneta y los animales.
Posteriormente, lo secuestrado
fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con las diligencias
de rigor, iniciando las actuaciones contravencionales al respecto.