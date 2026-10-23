Tres demorados en distintos procedimientos, uno de ellos tenía pedido de captura

El primer procedimiento, se
concretó cerca de las 17:00 horas, en inmediaciones de las calles Larratea y
Moratin, cuando los citados efectivos observaron a dos sujetos en actitud
sospechosa, observando los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que
fueron identificados, tratándose de dos hombres -mayores de edad- y tras
realizar las primeras averiguaciones, registraron antecedentes policiales,
siendo demorados.
De igual forma, alrededor de las
17:30 horas, por calles Larratea y Alcorta, demoraron e identificaron a un
hombre – mayor de edad-, que se encontraba ocasionando disturbios en aparente
estado de ebriedad y molestando a los transeúntes del lugar, quien, tras ser
interceptado no supo justificar su accionar.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a la Comisaría 14º Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.