viernes, 23 de octubre de 2026

Tres demorados en distintos procedimientos, uno de ellos tenía pedido de captura

En horas de la tarde de ayer 22-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM V-, momentos en que se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en distintos procedimientos, lograron demorar a tres hombres, quienes, tras las primeras averiguaciones, dos de ellos, registraron antecedentes policiales.

El primer procedimiento, se concretó cerca de las 17:00 horas, en inmediaciones de las calles Larratea y Moratin, cuando los citados efectivos observaron a dos sujetos en actitud sospechosa, observando los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que fueron identificados, tratándose de dos hombres -mayores de edad- y tras realizar las primeras averiguaciones, registraron antecedentes policiales, siendo demorados.

De igual forma, alrededor de las 17:30 horas, por calles Larratea y Alcorta, demoraron e identificaron a un hombre – mayor de edad-, que se encontraba ocasionando disturbios en aparente estado de ebriedad y molestando a los transeúntes del lugar, quien, tras ser interceptado no supo justificar su accionar.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a la Comisaría 14º Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.