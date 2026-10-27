Tres demorados en operativos de contralor

En la jornada de ayer 26-10-26, efectivos policiales del Comando Patrulla Movil y Motorizada, llevaron adelante un operativo de prevención, control e identificación de personas y vehículos en jurisdicción de las Comisarias 1º, 3º y 4º, con el objetivo de reforzar la presencia policial y contribuir a la seguridad de los vecinos.
El despliegue contó con distintos
móviles policiales, iniciando el operativo alrededor de las 19:00 hasta pasadas
las 23:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a tres hombres
-mayores de edad- para averiguación de sus antecedentes, como así también
efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.