viernes, 23 de octubre de 2026

Tres hombres fueron demorados en distintos procedimientos preventivos

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en momentos que realizaban recorrida de prevención de ilícitos, que culminaron con la demora de tres hombres en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos se concretó en la madrugada de ayer 22-10-26, cerca de las 01:00 horas, en inmediaciones de las calles Ricardo Gutiérrez y Luzuriaga, donde los uniformados identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona.

Posteriormente, alrededor de las 21:00 horas, tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 de un presunto disturbio y una posible riña en inmediaciones de las calles Inglaterra y Valdepeña, por tal motivo el personal policial se dirigió lugar, donde se demoró a un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de hoja, el cual fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.

Por último, durante la madrugada de hoy 23-10-26, en la intersección de las calles Tunuyán y Valparaíso, los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Los tres hombres fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes para continuar con las actuaciones y diligencias de rigor.