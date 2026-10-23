Tres hombres fueron demorados en distintos procedimientos preventivos

El primero de los procedimientos
se concretó en la madrugada de ayer 22-10-26, cerca de las 01:00 horas, en
inmediaciones de las calles Ricardo Gutiérrez y Luzuriaga, donde los
uniformados identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba
observando detenidamente los domicilios de la zona.
Posteriormente, alrededor de las
21:00 horas, tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 de un
presunto disturbio y una posible riña en inmediaciones de las calles Inglaterra
y Valdepeña, por tal motivo el personal policial se dirigió lugar, donde se
demoró a un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder un cuchillo de
aproximadamente 30 centímetros de hoja, el cual fue secuestrado bajo las
formalidades legales correspondientes.
Por último, durante la madrugada
de hoy 23-10-26, en la intersección de las calles Tunuyán y Valparaíso, los
efectivos demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando
domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el
lugar.
Los tres hombres fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes para continuar
con las actuaciones y diligencias de rigor.