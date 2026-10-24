Un hombre resultó con graves heridas tras ser apuñalado, hay un demorado

Según la información preliminar obtenida, el
hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas por calles Mocoreta y Cochabamba,
donde por causas y circunstancias que se investigan se habría producido un
altercado entre dos hombres de 29 y 45 años de edad, resultando este ultimo con
lesiones compatibles a las producidas por arma blanca, siendo auxiliado y
trasladado al Hospital Escuela, donde determinaron que presenta lesiones de
carácter reservado.
Además, en el lugar se procedió al secuestro de
un arma blanca -cuchillo- el cual, presuntamente habría sido utilizado al
momento del hecho y el hombre de 29 años de edad fue aprehendido, sindicado
como presunto autor.
En este contexto, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladado el aprehendido junto a lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.