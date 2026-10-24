sábado, 24 de octubre de 2026

Un hombre resultó con graves heridas tras ser apuñalado, hay un demorado

En horas de la noche de ayer 23-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Quinta Urbana, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, tomaron conocimiento de una riña ocurrida en la vía pública, en la cual, dos hombres fueron protagonistas y uno de ellos resulto con lesiones de carácter reservado.

Según la información preliminar obtenida, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas por calles Mocoreta y Cochabamba, donde por causas y circunstancias que se investigan se habría producido un altercado entre dos hombres de 29 y 45 años de edad, resultando este ultimo con lesiones compatibles a las producidas por arma blanca, siendo auxiliado y trasladado al Hospital Escuela, donde determinaron que presenta lesiones de carácter reservado.

Además, en el lugar se procedió al secuestro de un arma blanca -cuchillo- el cual, presuntamente habría sido utilizado al momento del hecho y el hombre de 29 años de edad fue aprehendido, sindicado como presunto autor.

En este contexto, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladado el aprehendido junto a lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.