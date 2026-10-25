Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue
realizado cerca de la medianoche, por calles Santa Fe y 9 de Julio, donde
observaron e identificaron a un hombre de 29 años de edad, quien se encontraba
deambulando por la zona y al ser interceptado no supo justificar su presencia
en el lugar, por lo que fue demorado.
También, alrededor de las 02:30
horas, cuando los efectivos se encontraban por calles Rolon entre Santiago Del
Estero y Vélez Sarfiel, donde demoraron a un hombre de 41 años de edad, quien,
no supo justificar su presencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones
registro antecedentes policiales.
Finalmente, los demorados fueron
trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los
trámites correspondientes en cada caso.