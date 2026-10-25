domingo, 25 de octubre de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Durante la madrugada de ayer 24-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Nº 3 -G.R.I.M.-, realizando sus labores de prevención de ilícitos e identificación de personas, demorados a dos hombres y uno de ellos registraba antecedentes policiales.  

El primer procedimiento fue realizado cerca de la medianoche, por calles Santa Fe y 9 de Julio, donde observaron e identificaron a un hombre de 29 años de edad, quien se encontraba deambulando por la zona y al ser interceptado no supo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue demorado.   

También, alrededor de las 02:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles Rolon entre Santiago Del Estero y Vélez Sarfiel, donde demoraron a un hombre de 41 años de edad, quien, no supo justificar su presencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones registro antecedentes policiales.

Finalmente, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites correspondientes en cada caso.