Varios demorados en operativos de prevención

Los operativos se desarrollaron
en diferentes franjas horarias, tanto diurnas como nocturnas y durante la
madrugada, mediante recorridas preventivas, controles vehiculares e
identificación de personas, contando con la participación de efectivos del
Departamento Distrito Policiales y Unidades Operativas, Comando de Patrullas,
Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada III (GRIM III), Grupo de Intervención
Rápida (GIR) y personal de la patrulla jurisdiccionales - destacamento San
Marcos.
En ese marco, durante uno de los
dispositivos implementados por el GRIM III en la zona céntrica, se procedió a
la demora de una persona y a la identificación de otras 15, quienes, tras las
verificaciones correspondientes, continuaron su circulación.
Asimismo, en jurisdicción de la
Comisaría Tercera Urbana, como resultado de los distintos controles realizados,
fueron demoradas otras tres personas. En tanto, los restantes operativos
culminaron sin registrarse novedades de relevancia en materia de seguridad.
Estas tareas preventivas
continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad Capital,
mediante la distribución estratégica de los recursos humanos y móviles
policiales, con el propósito de reforzar la seguridad y los trabajos de
prevención.