viernes, 23 de octubre de 2026

Varios demorados en operativos de prevención

Durante las jornadas de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales de distintas áreas llevaron adelante diversos dispositivos de seguridad denominados “Operativo Barrido”, en jurisdicción de las Comisarías Primera, Tercera y Cuarta Urbana, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y prevenir la comisión de hechos delictivos.

Los operativos se desarrollaron en diferentes franjas horarias, tanto diurnas como nocturnas y durante la madrugada, mediante recorridas preventivas, controles vehiculares e identificación de personas, contando con la participación de efectivos del Departamento Distrito Policiales y Unidades Operativas, Comando de Patrullas, Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada III (GRIM III), Grupo de Intervención Rápida (GIR) y personal de la patrulla jurisdiccionales - destacamento San Marcos.

En ese marco, durante uno de los dispositivos implementados por el GRIM III en la zona céntrica, se procedió a la demora de una persona y a la identificación de otras 15, quienes, tras las verificaciones correspondientes, continuaron su circulación.

Asimismo, en jurisdicción de la Comisaría Tercera Urbana, como resultado de los distintos controles realizados, fueron demoradas otras tres personas. En tanto, los restantes operativos culminaron sin registrarse novedades de relevancia en materia de seguridad.

Estas tareas preventivas continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad Capital, mediante la distribución estratégica de los recursos humanos y móviles policiales, con el propósito de reforzar la seguridad y los trabajos de prevención.