Varios demorados en operativos de prevención

Uno de los procedimientos se
registró alrededor de las 01:00, por parte de efectivos del GRIM V, en
inmediaciones de las calles Catamarca y Junín, donde los uniformados demoraron
a un hombre de 33 años que se encontraba merodeando y cuya identificación no
pudo ser acreditada en el lugar. Fue trasladado a la Comisaría Cuarta Urbana.
Posteriormente, cerca de las
08:30, efectivos del GRIM V demoraron a dos hombres de 32 y 34 años, quienes
presuntamente promovían disturbios en la vía pública, en inmediaciones de las
calles Roldán y Jorge Amado. Ambos intentaron darse a la fuga al advertir la
presencia policial y fueron alcanzados a pocos metros. Durante el procedimiento
se hallaron entre sus pertenencias un cuchillo y un destornillador, siendo
trasladados a la Comisaría Vigésima Primera.
Asimismo, alrededor de las 12:00,
en inmediaciones de las calles Pío XII y Dr. Ramón Carrillo, los policías
demoraron a un joven de 22 años, cuyas características coincidían con las
aportadas mediante un alerta del Sistema Integral de Seguridad 911, por un
supuesto arrebato ocurrido en la zona. Fue trasladado a la Comisaría Tercera
para las averiguaciones correspondientes.
En tanto, cerca de las 13:00,
tras otro aviso al 911, efectivos del GRIM V acudieron a las calles Rafaela y
El Maestro, donde demoraron a dos hombres de 46 y 27 años, quienes
presuntamente se encontraban cortando cañerías de gas. Al llegar al lugar, los policías
observaron a los sujetos en inmediaciones de viviendas y constataron que uno de
ellos tenía un serrucho. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima
Urbana.
Por otra parte, entre las 11:00 y
las 13:00 se desarrollaron operativos preventivos de identificación de personas
y control vehicular, mediante la modalidad denominada Operativo Barrido, en
jurisdicciones de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta, con participación
de personal del GRIM III y del Comando de Patrullas.
Estos controles finalizaron sin
personas demoradas ni vehículos secuestrados, continuando posteriormente los
efectivos con sus recorridas habituales de prevención.
Finalmente, las seis personas demoradas en los distintos procedimientos quedaron a disposición de las dependencias policiales correspondientes, donde se llevaron adelante las diligencias de rigor.