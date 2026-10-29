Varios demorados y motos secuestradas en operativos de prevención

En la mañana de hoy 29-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. III- junto a sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, llevaron adelante un operativo de prevención, control e identificación de personas y vehículos en jurisdicción de las Comisarias 1º, 3º y 4º, con el objetivo de reforzar la presencia policial y contribuir a la seguridad de los vecinos.
El despliegue contó con distintos
móviles policiales, iniciando el operativo alrededor de las 11:00 hasta pasadas
las 13:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a un hombre
-mayor de edad- para averiguación de sus antecedentes, como así también
efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados.
La persona demorada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.