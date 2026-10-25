domingo, 25 de octubre de 2026

Virasoro: Secuestraron más de 120 kilos de carne vacuna faenada clandestinamente, hay cuatro demorados

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro, intensificando las tareas de contralor en zonas rurales, concretaron un importante procedimiento, donde secuestraron más de 120 kilos de carne vacuna e identificaron a cuatro personas.

El procedimiento fue realizado cuando los citados efectivos interceptaron a dos motocicletas, en las cuales, circulaban tres hombres mayores de edad y un menor, quienes, momentos antes habrían descartado una bolsa y al inspeccionar en su interior, contenía alrededor de 120 kilos de carne vacuna, recientemente faenada, además, también hallaron cuchillos, machetes, linternas y herramientas varias, los cuales no supieron justificar su procedencia.

En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, los tres hombres fueron aprehendidos y las cosas secuestradas bajo las formalidades legales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.