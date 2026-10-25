Virasoro: Secuestraron más de 120 kilos de carne vacuna faenada clandestinamente, hay cuatro demorados

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro, intensificando las tareas de contralor en zonas rurales, concretaron un importante procedimiento, donde secuestraron más de 120 kilos de carne vacuna e identificaron a cuatro personas.
El procedimiento fue realizado
cuando los citados efectivos interceptaron a dos motocicletas, en las cuales,
circulaban tres hombres mayores de edad y un menor, quienes, momentos antes
habrían descartado una bolsa y al inspeccionar en su interior, contenía
alrededor de 120 kilos de carne vacuna, recientemente faenada, además, también
hallaron cuchillos, machetes, linternas y herramientas varias, los cuales no
supieron justificar su procedencia.
En este contexto, con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno, los tres hombres fueron aprehendidos
y las cosas secuestradas bajo las formalidades legales, continuándose con los
tramites de rigor en la citada dependencia.