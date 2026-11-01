20° Aniversario del VII° Curso de Cabos de la Policía de Corrientes

Con motivo de esta significativa
celebración, el ministro de Seguridad, Dn. Adán Gaya; la subsecretaria de
Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel
Ángel Leguizamón; el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; y los
directores generales integrantes de la Plana Mayor Policial hacen llegar un
cálido y afectuoso saludo a todos los integrantes de esta promoción.
Asimismo, se suman a estas
salutaciones el personal superior y subalterno de la Institución, tanto en
actividad como en situación de retiro, expresando su reconocimiento a quienes,
a lo largo de estos veinte años, han honrado el uniforme policial con dedicación,
responsabilidad y espíritu de cuerpo.
La Jefatura de Policía hace extensivas sus felicitaciones a todos los integrantes del 7º Curso de Cabos, deseándoles un feliz aniversario y renovando el reconocimiento por su compromiso permanente con la Institución y la sociedad correntina.