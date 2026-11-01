domingo, 1 de noviembre de 2026

20° Aniversario del VII° Curso de Cabos de la Policía de Corrientes

JEFATURA DE POLICÍA 
En la jornada de hoy, 1 de noviembre, se conmemora el 20º aniversario del 7º Curso de Cabos de la Policía de Corrientes, una fecha especial que representa dos décadas de trayectoria, compromiso, compañerismo y vocación de servicio a la comunidad.

Con motivo de esta significativa celebración, el ministro de Seguridad, Dn. Adán Gaya; la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; y los directores generales integrantes de la Plana Mayor Policial hacen llegar un cálido y afectuoso saludo a todos los integrantes de esta promoción.

Asimismo, se suman a estas salutaciones el personal superior y subalterno de la Institución, tanto en actividad como en situación de retiro, expresando su reconocimiento a quienes, a lo largo de estos veinte años, han honrado el uniforme policial con dedicación, responsabilidad y espíritu de cuerpo.

La Jefatura de Policía hace extensivas sus felicitaciones a todos los integrantes del 7º Curso de Cabos, deseándoles un feliz aniversario y renovando el reconocimiento por su compromiso permanente con la Institución y la sociedad correntina.