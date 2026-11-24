La Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes dispuso oficialmente la apertura de inscripciones para la IX Promoción de Aspirantes a Cabo de la Escuela de Suboficiales "Sargento Juan Bautista Cabral".
De acuerdo con la resolución oficial, el trámite de inscripción comenzó este martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre de 2026 inclusive. La convocatoria alcanza tanto a postulantes masculinos como femeninos, quienes deberán cumplir con las condiciones detalladas en la cartilla de inscripción y presentar la declaración jurada sobre antecedentes médicos.
La carrera policial tendrá una duración de dos años y se cursará de manera presencial.
Sedes habilitadas para la inscripción
La recepción de carpetas y documentación se llevará a cabo en la División Escuela de Suboficiales "Sargento Juan Bautista Cabral", en la ciudad de Corrientes, y en las sedes de las siguientes Unidades Regionales del interior:
San Luis del Palmar
Goya
Curuzú Cuatiá
Paso de los Libres
Santo Tomé
Ituzaingó
Saladas