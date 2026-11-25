Desde el 24 de Noviembre y hasta
el 22 de Diciembre inclusive del presente año 2026, se halla abierta la
inscripción para la “IX° Promoción de Aspirantes a Cabo de la División Escuela
de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, de la Policía de Corrientes, de
dos (02) años de duración, a dictarse en las sedes de Formación del Área
Capital y de las 07 Unidades Regionales (I° San Luis del Palmar – II° Goya –
III° Curuzu Cuatia – IV° Paso de los Libres – V° Santo Tome – VI° Ituzaingo y
VII° Saladas), en la modalidad presencial, destinados a postulantes de sexo
masculino y femenino, debiendo cumplir con los requisitos, condiciones de
ingreso y declaración jurada sobre Historia Médica.
Dicha inscripción y recepción de
las carpetas con las documentaciones requeridas, se realizara en la mencionada
División Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, Área Capital y
en las distintas sedes con asiento en las Unidades Regionales: I° San Luis del
Palmar – II° Goya – III° Curuzu Cuatia – IV° Paso de los Libres – V° Santo Tome
– VI° Ituzaingo y VII° Saladas, desde el 24 de Noviembre y hasta el 22 de
Diciembre inclusive.
REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS
POSTULANTES:
• Ser argentino/a nativo/a o por
opción.
• Ser soltero/a.
• No superar los 27 años de edad
al 30-06-27 para postulante masculino y 25 años femenino al 30-06-27.
• Los menores de 18 años de edad,
deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que
legalmente reemplace, por escribano público.
• Tener aprobado el Nivel
Secundario completo. No adeudar materias al momento de inscripción. Los que
presenten constancia de título en trámite (solo para los que finalizaron en el
ciclo lectivo 2026) tendrán un plazo máximo de presentación de titulo original
o fotocopias certificada por la Dirección de título dependiente del Ministerio
de Educación de la Provincia, de tres meses desde su incorporación al curso, a
partir de esa fecha no podrá continuar su formación académica hasta tanto de
cumplimiento a dicho requisito y si al 01 de diciembre del 2027 no han dado
cumplimiento al mismo serán excluidos del presente curso.
• Poseer aptitudes de moralidad y
buenas costumbres.
• Tener salud y aptitud psico –
física para realizar actividades de alto rendimiento.
• No padecer enfermedades
crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes.
• No hallarse lesionado o
disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre
las causales de NO APTITUD MÉDICA detalladas más adelante en la presente
cartilla.
• Tener estatura no menor de 1,65
m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).
• Contar con evaluación y
diagnostico nutricional indicado: peso proporcional a la altura y edad I.M.C.
no superior a 28 kg/m2 e inferior a 17 kg/m2 complementándose con composición
corporal (masa muscular y masa grasa) dentro de los parámetros saludables.
Perímetro Abdominal (P.A.) menor a 102 cm Hombre y 88 cm Mujer. Protocolo ISAK
o Bioimpedancia eléctrica. Con diagnóstico de la evaluación, certificado por
nutricionista.
• No registrar antecedentes
judiciales ni policiales, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos
de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el
sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen
nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).
• No encontrarse las postulantes
femeninas en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso.
• No poseer tatuajes en lugares
visibles con el uso del uniforme (miembros inferiores, superiores, rostro,
cuello)
INSCRIPCIÓN
Del 24 DE NOVIEMBRE al 22 DE
DICIEMBRE del 2026
Lugares:
- AREA CAPITAL, en las
instalaciones de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, sito
en calle Tacuarí Nº1365, Ctes Capital Tel. 3794-950981
-U.R.I - SAN LUIS DEL PALMAR:
Dlio. Eugenio F. Ramírez S/N (entre San Martin Y J.J. Arce). Tel. 3794-492392.
-U.R.II- GOYA: Dlio. España N°890
Tel.3777 - 421589
-U.R.III- CURUZU CUATIA: Dlio.
Chiclana Nº1650.
-U.R.IV-PASO DE LOS LIBRES: Dlio.
Los Ciento Ocho N°1012. Tel.3772-425153
-U.R.V- SANTO TOME: Dlio. Av. San
Martin N°816 Esquina Brasil.Tel.3756-420313
-U.R.VI-ITUZAINGO: Dlio.
Bernardino Valle Esquina Libertador N°1500. Tel. 3786-420388
-U.R.VII- SALADAS: Dlio. Leopoldo
Lugone N°1190. Tel. 3782 - 422170
Horarios: de 08:00 a 13:00 hs
(días hábiles).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ESTA
ETAPA:
• Una Carpeta colgante de color
marrón con su correspondiente broche nepaco de plástico colocado.
• Cartilla de Inscripción y
Declaración Jurada Medica (con firmas certificadas por Escribano Pub. Nac.)
impresas verso-reverso tamaño A4
• Dos fotos 4x4 de frente, fondo
de color celeste (una deberá estar pegada en la cartilla y la otra en un sobre
rotulado.)
• Tres (03) Fotocopias del
Documento Nacional de Identidad en color, legibles, debidamente certificadas
por autoridad Policial.
• Acta actualizada de Partida de
Nacimiento (con código QR y/o copia con certificación original del Registro
civil) acompañado de 3 copias, (si es copia del registro sin QR deberán estar
certificadas por autoridad policial).
• Dos (02) fotocopias del Título
Analítico original de estudios Secundarios o Polimodal con código QR, si no
posee código QR deberán estar certificadas por la Dirección de Titulo. Se
contemplará la recepción de la constancia de finalización de estudios secundarios
2026, con la inscripción “NO ADEUDA MATERIAS”, expedida por las autoridades del
establecimiento donde finalizo su formación académica, que deberá ser
certificada por la Dirección de Títulos dependiente del Ministerio de Educación
de la provincia; y o verificación a través de código QR, documental que deberá
presentar INDEFECTIBLEMENTE y es de CARÁCTER EXCLUYENTE.
• Certificado original de Buena
Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.
• Certificado de antecedentes
penales expedido por el registro nacional de reincidencia.
• Fotocopia de carnet y o libreta
de vacunas - con registro de vacunas completas.
• Fotocopias autenticadas por
Escribano Público de título Universitario o Terciario si lo tuviera.
• Dos (02) constancias de CUIL
LA CARPETA DEBERA SER PRESENTADA
CON LAS DOCUMENTACIONES MENCIONADAS, TODAS PERFORADAS EN EL ORDEN QUE SE
ENCUENTRAN MENCIONADAS, CON SU CORRESPONDIENTE BROCHE NEPACO COLOCADO (NO
DEBERA HABER DOCUMENTACIONES SUELTAS). LAS CARPETAS INCOMPLETAS O SIN LAS CORRESPONDIENTES
CERTIFICACIONES NO SERÁN RECEPCIONADAS.
NO SE RECEPCIONARA CARPETAS QUE
NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.
Para mayor información al respecto, podrán dirigirse en forma personal o comunicarse vía telefónica, a las diferentes sedes, tanto en el área capital e interior provincial y que se detallaron anteriormente.