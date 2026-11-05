jueves, 5 de noviembre de 2026

Allanamiento en Sauce: La Policía secuestró armas de fuego trofeos y elementos de cazadores furtivos

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce, en el marco de tareas investigativas relacionadas con un supuesto hecho de caza furtiva, llevaron adelante el diligenciamiento de una orden de allanamiento en un establecimiento rural, logrando secuestrar armas de fuego, trofeos de animales silvestres y diversos elementos presuntamente utilizados para la actividad de caza.

El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en la Segunda Sección, paraje Cañaditas, jurisdicción de Sauce, donde los uniformados, tras diligenciar la correspondiente orden judicial, procedieron al secuestro de una escopeta calibre 12 y un rifle calibre .22, nueve cuchillos, 46 vainas servidas, binoculares, un kit de limpieza de armas y un llamador de ciervo axis, entre otros elementos.

Asimismo, los efectivos hallaron y secuestraron siete trofeos consistentes en cabezas de ciervo, una asta, cámaras -tipo GoPro-, mochilas, prendas camufladas, borcegos, botas y otros equipos, que serían utilizados para la práctica de caza.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.