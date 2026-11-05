Allanamiento en Sauce: La Policía secuestró armas de fuego trofeos y elementos de cazadores furtivos

El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en la
Segunda Sección, paraje Cañaditas, jurisdicción de Sauce, donde los
uniformados, tras diligenciar la correspondiente orden judicial, procedieron al
secuestro de una escopeta calibre 12 y un rifle calibre .22, nueve cuchillos,
46 vainas servidas, binoculares, un kit de limpieza de armas y un llamador de
ciervo axis, entre otros elementos.
Asimismo, los efectivos hallaron y secuestraron siete
trofeos consistentes en cabezas de ciervo, una asta, cámaras -tipo GoPro-,
mochilas, prendas camufladas, borcegos, botas y otros equipos, que serían
utilizados para la práctica de caza.
Todos los elementos fueron puestos a disposición de las
autoridades competentes, siendo trasladados a la citada dependencia policial
donde se continúan con las diligencias de rigor.