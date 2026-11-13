Allanamiento por narcomenudeo en Mocoretá: La Policía secuestró plantas de marihuana y dispositivos electrónicos

Los procedimientos se concretaron
durante la jornada de ayer 12-11-26, en cumplimiento de órdenes judiciales
libradas por el Juzgado de Garantías de Monte Caseros, en ese contexto,
personal de la división de Investigaciones de la Comisaría de Distrito Primera
de Mocoretá, mediante tareas investigativas y a través de cámaras del Centro de
Monitoreo Municipal, detectó el desplazamiento de un hombre que se encontraba
merodeando y que había abordado un automóvil afectado al servicio de remís,
transportando una mochila.
Ante esta situación, se
realizaron las comunicaciones correspondientes con personal policial de
Seguridad Vial y posteriormente con autoridades de la Policía de Entre Ríos, lo
que permitió coordinar un procedimiento de interceptación en el acceso a la ciudad
de Chajarí.
Según la información inicial,
durante dicha intervención se habría detectado una cantidad aproximada de 3,6
kilogramos de una sustancia presumiblemente estupefaciente.
Paralelamente, efectivos de la
Comisaría distrito Primera de Mocoretá, con la colaboración de personal de
Investigaciones de Curuzú Cuatiá y del Grupo Táctico Operacional (GTO),
llevaron adelante allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la localidad,
en el marco de las investigaciones judiciales en curso.
Como resultado de estas
diligencias, se procedió al secuestro de cuatro plantas y cuatro plantines de
cannabis, 42 semillas, otros 8,1 gramos de semillas de cannabis sativa, 4,09
gramos de una sustancia vegetal que arrojó resultado positivo para marihuana en
las pruebas orientativas, además de teléfonos celulares, una computadora y una
tablet.
De acuerdo a estimaciones, los
elementos secuestrados en los procedimientos realizados en Mocoretá representan
un aforo estimado de $5.390.728.
Todo lo secuestrado e incautados
fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
del caso.