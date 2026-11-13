viernes, 13 de noviembre de 2026

Allanamiento por narcomenudeo en Mocoretá: La Policía secuestró plantas de marihuana y dispositivos electrónicos

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Mocoreta en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de investigaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, y tras diversos trabajos lograron el secuestro de sustancias vegetales, plantas de cannabis, semillas y distintos dispositivos electrónicos de interés para las causas.

Los procedimientos se concretaron durante la jornada de ayer 12-11-26, en cumplimiento de órdenes judiciales libradas por el Juzgado de Garantías de Monte Caseros, en ese contexto, personal de la división de Investigaciones de la Comisaría de Distrito Primera de Mocoretá, mediante tareas investigativas y a través de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, detectó el desplazamiento de un hombre que se encontraba merodeando y que había abordado un automóvil afectado al servicio de remís, transportando una mochila.

Ante esta situación, se realizaron las comunicaciones correspondientes con personal policial de Seguridad Vial y posteriormente con autoridades de la Policía de Entre Ríos, lo que permitió coordinar un procedimiento de interceptación en el acceso a la ciudad de Chajarí.

Según la información inicial, durante dicha intervención se habría detectado una cantidad aproximada de 3,6 kilogramos de una sustancia presumiblemente estupefaciente.

Paralelamente, efectivos de la Comisaría distrito Primera de Mocoretá, con la colaboración de personal de Investigaciones de Curuzú Cuatiá y del Grupo Táctico Operacional (GTO), llevaron adelante allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la localidad, en el marco de las investigaciones judiciales en curso.

Como resultado de estas diligencias, se procedió al secuestro de cuatro plantas y cuatro plantines de cannabis, 42 semillas, otros 8,1 gramos de semillas de cannabis sativa, 4,09 gramos de una sustancia vegetal que arrojó resultado positivo para marihuana en las pruebas orientativas, además de teléfonos celulares, una computadora y una tablet.

De acuerdo a estimaciones, los elementos secuestrados en los procedimientos realizados en Mocoretá representan un aforo estimado de $5.390.728.

Todo lo secuestrado e incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.