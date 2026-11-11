miércoles, 11 de noviembre de 2026

Allanamientos en Alvear: La Policía secuestró más de 120 kg. de cortes cárnicos y un animal vacuno de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Policía Rural y del Grupo P.A.R. de Alvear junto a sus pares de la localidad de La Cruz, en el marco de investigaciones realizadas por hechos de abigeato, con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron cinco ordenes de allanamientos donde secuestraron cortes cárnicos y un ternero, presumiblemente de dudosa procedencia.

Los distintos oficios judiciales fueron diligenciados en diferentes viviendas de la citada localidad, los cuales concluyeron en el secuestro de cuchillos, chairas, aperos, lazos, machetes, serruchos, monturas, frenos, entre otros elementos vinculados a los hechos, además, en el interior de un freezer, hallaron más 120 kg de cortes cárnicos y también, en el lugar se encontraba un ternero sin marca y con señales de presunta adulteración auricular.

Al respecto, como resultado de las diversas líneas investigativas realizadas, dos personas ya se encuentran identificadas y se continúan las labores para lograr su demora y/o aprehensión, en tanto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la dependencia correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.