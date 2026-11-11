Allanamientos en Alvear: La Policía secuestró más de 120 kg. de cortes cárnicos y un animal vacuno de dudosa procedencia

Los distintos oficios judiciales
fueron diligenciados en diferentes viviendas de la citada localidad, los cuales
concluyeron en el secuestro de cuchillos, chairas, aperos, lazos, machetes,
serruchos, monturas, frenos, entre otros elementos vinculados a los hechos,
además, en el interior de un freezer, hallaron más 120 kg de cortes cárnicos y
también, en el lugar se encontraba un ternero sin marca y con señales de
presunta adulteración auricular.
Al respecto, como resultado de las diversas líneas investigativas realizadas, dos personas ya se encuentran identificadas y se continúan las labores para lograr su demora y/o aprehensión, en tanto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la dependencia correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.