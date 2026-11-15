Allanamientos en el B° Quinta Ferré: Demoran a joven vinculado a un robo en el interior

Los oficios judiciales fueron
diligenciados simultáneamente, en diferentes viviendas del Barrio Quinta Ferre
de esta Ciudad, uno de ellos, realizado en un inmueble ubicado por calles 19 de
Mayo, entre Zubiría y Rafael Obligado, en tanto, el siguiente fue llevado a
cabo en un domicilio, sito en calles 19 de Mayo, entre Dávalos y Zubiría, donde
los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años de edad,
quien estaría sindicado como presunto autor del hecho y al secuestro de un
casco protector integral, una campera, dos teléfonos celulares y un elemento
punzante -tipo chupete-, los cuales, presuntamente guardarían relación al
hecho.
Al respecto, el aprehendido junto
a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con
los tramites de rigor.