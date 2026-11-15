domingo, 15 de noviembre de 2026

Allanamientos en el B° Quinta Ferré: Demoran a joven vinculado a un robo en el interior

En la jornada de ayer 14-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Empedrado con la colaboración del Grupo P.A.R. y G.T.O., en el marco de un hecho delictivo que se investiga, ocurrido días atrás, en la localidad de Empedrado, tras realizar diversas tareas investigativas, concretaron dos allanamientos en la Ciudad de Corrientes, donde aprehendieron a un joven y secuestraron varias cosas presuntamente vinculadas al hecho.

Los oficios judiciales fueron diligenciados simultáneamente, en diferentes viviendas del Barrio Quinta Ferre de esta Ciudad, uno de ellos, realizado en un inmueble ubicado por calles 19 de Mayo, entre Zubiría y Rafael Obligado, en tanto, el siguiente fue llevado a cabo en un domicilio, sito en calles 19 de Mayo, entre Dávalos y Zubiría, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho y al secuestro de un casco protector integral, una campera, dos teléfonos celulares y un elemento punzante -tipo chupete-, los cuales, presuntamente guardarían relación al hecho.  

Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.