El procedimiento se concretó el
pasado 17-11-26, alrededor de las 23:30, en un establecimiento rural, ubicado
en el paraje Las Palmitas, jurisdicción de Alvear, cuando los efectivos
policiales sorprendieron a dos hombres que se desempeñaban como trabajadores
rurales del establecimiento, quienes habrían apartado un animal vacuno del
resto de la hacienda y se encontraban presuntamente próximos a enlazarlo, con
aparentes intenciones de sustraerlo.
Ante esta situación, los
uniformados procedieron a la demora preventiva de ambos sujetos y al secuestro
de distintos elementos que tendrían relación con el hecho investigado, entre
ellos dos caballos, lazos, cuchillos, aperos y teléfonos celulares, los cuales
quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Asimismo, las tareas
investigativas se orientan a determinar si los demorados podrían guardar
relación con otros hechos de sustracción de ganado denunciados anteriormente
por la propietaria del campo, circunstancia que continúa siendo materia de
investigación.
Los hombres junto a lo secuestrado fueron puestos a disposiciòn de la fiscalia interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.