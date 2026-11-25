El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta
Provincial N.º 36, en inmediaciones del paraje Santa Rosa, donde los
uniformados, durante las recorridas preventivas, interceptaron a tres hombres
-mayores de edad- que se desplazaban a bordo de motocicletas y quienes
presuntamente habrían estado realizando actividades de caza ilegal en la zona.
En ese contexto, tras las correspondientes
verificaciones, los efectivos procedieron al secuestro de los mencionados
elementos y a la demora de los tres hombres, iniciándose actuaciones judiciales
por supuesta depredación de la fauna silvestre y portación ilegal de arma de
fuego.
Los demorados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.