Alvear: Secuestraron una camioneta que trasladaba un ternero de dudosa procedencia

El procedimiento fue concretado
momento en que los citados efectivos detuvieron la marcha de una camioneta
-marca Ford Ranger- con tres ocupantes -mayores de edad- y al momento de la
inspección, hallaron cortes cárnicos -75 kilos de carne porcina y de carpincho-
que no contaban con las medidas sanitarias correspondientes para su traslado,
además, un animal vacuno vivo -ternero- y
un rifle -calibre 22- con 22 municiones y diversos elementos destinados
a la faena, de los cuales no pudieron justificar su precedencia ni contaban con
las documentaciones que acrediten su propiedad.
Ante ello, procedieron al
secuestro del rodado, del animal y los demás elementos, y a la aprehensión del
conductor del vehículo.
Finalmente, lo secuestrado y el
detenido fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.