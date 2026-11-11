miércoles, 11 de noviembre de 2026

Alvear: Secuestraron una camioneta que trasladaba un ternero de dudosa procedencia

En la jornada del lunes 09-11-26, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear, en el marco de los operativos de prevención en zona rural, llevaron adelante un control vehicular sobre la ex Ruta Nacional N.º 14, donde concretaron el secuestro de una camioneta que transportaba cortes cárnicos no aptos para el consumo humano, además, un animal vacuno y un arma de fuego.

El procedimiento fue concretado momento en que los citados efectivos detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford Ranger- con tres ocupantes -mayores de edad- y al momento de la inspección, hallaron cortes cárnicos -75 kilos de carne porcina y de carpincho- que no contaban con las medidas sanitarias correspondientes para su traslado, además, un animal vacuno vivo -ternero- y  un rifle -calibre 22- con 22 municiones y diversos elementos destinados a la faena, de los cuales no pudieron justificar su precedencia ni contaban con las documentaciones que acrediten su propiedad.

Ante ello, procedieron al secuestro del rodado, del animal y los demás elementos, y a la aprehensión del conductor del vehículo.

Finalmente, lo secuestrado y el detenido fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.