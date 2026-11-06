Apuestas clandestinas en Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró más de 8 millones de pesos, celulares y una computadora

Los procedimientos se concretaron
el pasado 04-11-26, alrededor de las 18:00, en dos inmuebles ubicados en el
barrio Las Flores, en cumplimiento de órdenes judiciales otorgadas. Durante las
requisas, en uno de los domicilios se secuestraron $1.330.000 en efectivo, dos
teléfonos celulares y una computadora portátil, mientras que en el segundo
inmueble se incautaron $6.780.000 y otros dos teléfonos celulares.
De esta manera, el total de
dinero secuestrado ascendió a $8.110.000, además de cuatro teléfonos celulares
y una computadora portátil, elementos que quedaron a disposición de la
autoridad judicial interviniente.
Al respecto, de todo ello se puso
en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, en tanto, el mencionado
personal de la división continúa con las diligencias que corresponden.