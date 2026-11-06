viernes, 6 de noviembre de 2026

Apuestas clandestinas en Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró más de 8 millones de pesos, celulares y una computadora

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante dos allanamientos en distintos domicilios de esa ciudad, en el marco de una investigación relacionada con presuntas apuestas clandestinas, logrando secuestrar una importante suma de dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

Los procedimientos se concretaron el pasado 04-11-26, alrededor de las 18:00, en dos inmuebles ubicados en el barrio Las Flores, en cumplimiento de órdenes judiciales otorgadas. Durante las requisas, en uno de los domicilios se secuestraron $1.330.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y una computadora portátil, mientras que en el segundo inmueble se incautaron $6.780.000 y otros dos teléfonos celulares.

De esta manera, el total de dinero secuestrado ascendió a $8.110.000, además de cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil, elementos que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Al respecto, de todo ello se puso en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, en tanto, el mencionado personal de la división continúa con las diligencias que corresponden.