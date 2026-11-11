Bella Vista: Tras un importante despliegue localizaron sano y salvo a Ramón Paulino Saravia de 72 años

Cabe señalar que, desde el
momento en que se tomó conocimiento de su ausencia, se puso en marcha un amplio
dispositivo de búsqueda, disponiendo la afectación de personal de distintas
dependencias y unidades especiales, con el objetivo de establecer su paradero.
En ese marco, trabajaron de
manera coordinada efectivos de la Unidad Regional II de Goya, las Comisarías de
Distrito Primera y Segunda de Bella Vista, la Dirección de Drones, la Unidad
Especial de Seguridad Rural y Ecológica y la División Canes, quienes desplegaron
tareas de búsqueda, rastrillajes y distintas diligencias tendientes a lograr su
localización.
Asimismo, se dispuso la
utilización de recursos tecnológicos y personal especializado, fortaleciendo
las tareas operativas desarrolladas en el marco de la búsqueda.
Como resultado de las diligencias
realizadas, el ciudadano fue finalmente localizado sano y salvo, situación que
ya fue puesta en conocimiento de la persona denunciante y de las autoridades
correspondientes.
Por tal motivo, SE DEJA SIN
EFECTO EL PEDIDO DE BÚSQUEDA DE PARADERO Y LOCALIZACIÓN DE RAMÓN PAULINO
SARAVIA, DE 72 AÑOS.
Desde la Policía de Corrientes se
expresa un especial agradecimiento a los distintos medios de comunicación y a
la comunidad en general por la colaboración brindada en la difusión de la
búsqueda, solicitando asimismo dejar sin efecto las publicaciones relacionadas
con el pedido de localización.
Cabe señalar que, en la Comisaría de Distrito Primera se prosiguen las diligencias administrativas y judiciales correspondientes, con conocimiento de las autoridades intervinientes.