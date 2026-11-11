miércoles, 11 de noviembre de 2026

Bella Vista: Tras un importante despliegue localizaron sano y salvo a Ramón Paulino Saravia de 72 años

La Policía de Corrientes informa que, tras un importante operativo de búsqueda y localización, que demandó el despliegue de recursos humanos, logísticos y tecnológicos, se logró localizar sano y salvo al ciudadano Ramón Paulino Saravia, de 72 años de edad, quien era buscado luego de una denuncia radicada ante la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista.

Cabe señalar que, desde el momento en que se tomó conocimiento de su ausencia, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda, disponiendo la afectación de personal de distintas dependencias y unidades especiales, con el objetivo de establecer su paradero.

En ese marco, trabajaron de manera coordinada efectivos de la Unidad Regional II de Goya, las Comisarías de Distrito Primera y Segunda de Bella Vista, la Dirección de Drones, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y la División Canes, quienes desplegaron tareas de búsqueda, rastrillajes y distintas diligencias tendientes a lograr su localización.

Asimismo, se dispuso la utilización de recursos tecnológicos y personal especializado, fortaleciendo las tareas operativas desarrolladas en el marco de la búsqueda.

Como resultado de las diligencias realizadas, el ciudadano fue finalmente localizado sano y salvo, situación que ya fue puesta en conocimiento de la persona denunciante y de las autoridades correspondientes.

Por tal motivo, SE DEJA SIN EFECTO EL PEDIDO DE BÚSQUEDA DE PARADERO Y LOCALIZACIÓN DE RAMÓN PAULINO SARAVIA, DE 72 AÑOS.

Desde la Policía de Corrientes se expresa un especial agradecimiento a los distintos medios de comunicación y a la comunidad en general por la colaboración brindada en la difusión de la búsqueda, solicitando asimismo dejar sin efecto las publicaciones relacionadas con el pedido de localización.

Cabe señalar que, en la Comisaría de Distrito Primera se prosiguen las diligencias administrativas y judiciales correspondientes, con conocimiento de las autoridades intervinientes.