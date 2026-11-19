De la ceremonia participaron
cadetes de la Escuela de Policía y aspirantes a cabo de Capital e Interior,
quienes recibieron el Sacramento de la Confirmación, también, estuvieron
presentes, el director general de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Lic.
Sotelo Fernadez Diego Luis, el director general de Seguridad Vial Crio. Gral.
Dip Eduardo Felipe, el director general de Asuntos internos Crio. Gral. Dr.
Cubilla Ramon Marcelo, el director de Instituto de formación policial y
directores de ambas instituciones de formación, además, Personal Superior y
Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de retiro,
cuerpo de cadetes y aspirantes de la escuela de cadetes y de Suboficiales junto
a familiares y amigos.
Para finalizar, se dirigió a los presentes el director general de Personal y Formación Policial, quien resaltó la importancia de recibir este sacramento, para fortalecer la fe, sus valores y su compromiso con Dios y con la sociedad, a través de este sacramento se recibe la fuerza del Espíritu Santo para actuar con responsabilidad, honestidad, respeto, humildad y solidaridad.