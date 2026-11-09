Curuzú Cuatiá: Demoran a un joven por narcomenudeo

Un nuevo golpe contra el narcomenudeo se concretó en las últimas horas en el interior provincial, resultado de las tareas investigativas conjuntas impulsadas entre la Policía de Corrientes y el Ministerio Público Fiscal. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División de Investigación Criminal (D.I.C.) de Curuzú Cuatiá, comandada por el comisario inspector Roberto Ayala.
El operativo se desarrolló durante la jornada de este domingo, luego de que la Justicia librara una orden de allanamiento para un domicilio situado sobre la calle Castillo al 700. La medida se enmarca en una causa instruida por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, en consonancia con la ley de adhesión provincial N° 6.725.
Drogas, armas y un detenido
Durante la requisa minuciosa del inmueble, los investigadores hallaron sustancias que, tras ser sometidas a los reactivos químicos de campo, arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína (sustancia blanquecina) y marihuana (material vegetal).
El aprehendido fue trasladado y alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, quedando a entera disposición de la magistratura interviniente junto con los elementos secuestrados, mientras continúan las diligencias de rigor.
Además de los estupefacientes, el saldo del procedimiento incluyó el secuestro de dos armas de fuego, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, elementos considerados de vital relevancia para el avance de la causa.
El aprehendido fue trasladado y alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, quedando a entera disposición de la magistratura interviniente junto con los elementos secuestrados, mientras continúan las diligencias de rigor.
Como resultado directo del allanamiento, las autoridades concretaron la detención de un joven de 21 años, identificado bajo las iniciales M.D.A., sobre quien pesaba un pedido de captura vigente y que estaría vinculado a un grupo familiar con antecedentes en delitos de narcotráfico.