Curuzú Cuatiá: La Policía halló una munición de mortero y resguardó la zona

El hecho se registró durante la
noche del 12-11-26, alrededor de las 21:00hs, cuando personal de la citada
dependencia tomó conocimiento de la situación y acudió inmediatamente a las
inmediaciones de calle Saavedra, donde constató la presencia del mencionado
elemento.
Ante esta circunstancia, se
solicitó la intervención de personal especializado del Ejército Argentino,
cuyos representantes tomaron conocimiento de la situación y realizaron las
coordinaciones correspondientes para avanzar con las diligencias pertinentes.
Cabe señalar que el artefacto fue
localizado en un sector alejado de las viviendas particulares, adoptándose
igualmente las medidas preventivas necesarias para resguardar la seguridad de
la población.
Asimismo, se dio intervención a
la fiscal en turno, Dra. Clara Belén Arrúa, quien dispuso la implementación de
una custodia policial permanente en el lugar, hasta tanto se puedan
desarrollar, con luz diurna, las tareas correspondientes por parte del personal
competente.
Por el hecho se iniciaron
actuaciones de oficio por supuesto hallazgo de explosivo, continuándose con las
diligencias pertinentes y las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad
judicial.