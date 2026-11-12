jueves, 12 de noviembre de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía halló una munición de mortero y resguardó la zona

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá llevaron adelante actuaciones preventivas, luego de que se tomara conocimiento de la presencia de un presunto artefacto explosivo en un sector del barrio Centenario de esa ciudad, tratándose de una munición de mortero.

El hecho se registró durante la noche del 12-11-26, alrededor de las 21:00hs, cuando personal de la citada dependencia tomó conocimiento de la situación y acudió inmediatamente a las inmediaciones de calle Saavedra, donde constató la presencia del mencionado elemento.

Ante esta circunstancia, se solicitó la intervención de personal especializado del Ejército Argentino, cuyos representantes tomaron conocimiento de la situación y realizaron las coordinaciones correspondientes para avanzar con las diligencias pertinentes.

Cabe señalar que el artefacto fue localizado en un sector alejado de las viviendas particulares, adoptándose igualmente las medidas preventivas necesarias para resguardar la seguridad de la población.

Asimismo, se dio intervención a la fiscal en turno, Dra. Clara Belén Arrúa, quien dispuso la implementación de una custodia policial permanente en el lugar, hasta tanto se puedan desarrollar, con luz diurna, las tareas correspondientes por parte del personal competente.

Por el hecho se iniciaron actuaciones de oficio por supuesto hallazgo de explosivo, continuándose con las diligencias pertinentes y las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad judicial.